Sanità, Regione Liguria, convocato tavolo di confronto con la medicina convenzionata e la continuità assistenziale

È stato convocato per il 21 luglio il tavolo di confronto con la medicina convenzionata e la continuità assistenziale. Nella giornata di ieri una rappresentanza della continuità assistenziale è stata convocata presso il Dipartimento Salute e Servizi Sociali per un incontro propedeutico, valutato positivamente dai tecnici della Regione, per affrontare alcune problematiche più urgenti, come i carichi di lavoro e la carenza di personale, in vista della discussione più approfondita nella riunione plenaria del 21 luglio.

Regione Liguria ha già manifestato la propria disponibilità a valutare alcune delle proposte avanzate dalla delegazione.

Circa la retribuzione, Regione ricorda che è stabilita dal contratto collettivo nazionale, recentemente sottoscritto.