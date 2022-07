Spavento nella Baia dei Saraceni, a Varigotti: barca rischia di affondare, occupanti salvati

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 : la barca, che pare aver imbarcato acqua nel retro e non è completamente affondata, è stata trainata lontano dal luogo dell'incidente e messa al sicuro al porto di Capo San Donato.

Attimi di paura nel mare della Baia dei Saraceni a Varigotti, uno dei tratti di mare più frequentati nel fine settimana da decine di imbarcazioni.

Proprio una di queste barche da diporto, per cause non ben chiarite ma che non hanno visto coinvolte altri natanti, avrebbe riscontrato, intorno alle 16, dei problemi che l'hanno portata lentamente a cominciare ad affondare mentre a bordo si trovavano otto persone, di cui tre minori.

Appena accortisi dei problemi, gli occupanti dell'imbarcazione lunga 10 metri hanno lanciato l'allarme al numero di emergenza per il mare e alle barche vicine che hanno cominciato le operazioni di salvataggio prima del sopraggiungere della Guardia Costiera con l'arrivo sul posto della motovedetta CP863.

Quest'ultima ha avviato immediatamente le indagini per chiarire l'accaduto. Una volta messa in sicurezza l'area saranno avviate le procedure di recupero della barca.

Non ci sono stati né feriti né danni a cose grazie alla tempestiva reazione degli altri diportisti e alla prontezza della Guardia Costiera.