Albenga, conto alla rovescia per il Jova Beach Party, il 12 luglio la riunione per il sì della Prefettura

Conto alla rovescia per l’attesissimo concerto di Lorenzo Jovanotti, il mega evento Jova Beach Party che si terrà presso l’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga domenica 17 luglio. Domani, 12 luglio, la riunione in Prefettura a Savona con i sindaci di Albenga, Riccardo Tomatis, e di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra e, probabilmente, l’agente del cantante e produttore del tour Maurizio Salvadori, per il piano sulla sicurezza.

Nel frattempo, continuano i lavori di adeguamento per poter ospitare il mega evento presso l’Ippodromo dei Fiori e, da parte dei comuni coinvolti, la preparazione del piano viabilità, ancora in via di definizione.

Garantito il servizio di bus navetta appositamente organizzato in collaborazione con Tpl Linea che sta definendo proprio in queste ore tutti i dettagli che i fan di Jovanotti attendono.

Manca quindi poco per conoscere i dettagli necessari per prendere parte a quello che sarà sicuramente l’evento più importante dell’estate ligure.