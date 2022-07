Sansa raccoglie l'invito del sindaco di Albenga: "Nostra lista è da sempre a favore della riapertura del pronto soccorso"

"La città di Albenga e il suo relativo entroterra non possono rimanere senza un pronto soccorso. Su questa battaglia siamo stati i primi a schierarci in Regione e continueremo a farlo raccogliendo l'invito del sindaco Tomatis”.

Questo il commento di Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima lista in Regione Liguria, alla richiesta del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis di una presa di posizione chiara e decisa da parte dei consiglieri regionali per la riapertura del pronto soccorso di Albenga.

“È inaccettabile che la seconda città della provincia di Savona e il suo relativo entroterra, che si spinge fino alla Valle Arroscia, rimangano senza un Pronto Soccorso. Parliamo di 25 mila albenganesi e di un bacino del comprensorio da centinaia di migliaia di persone nel periodo estivo – spiega Sansa - Sulla riapertura del Pronto Soccorso del Santa Maria Misericordia, il centrodestra, si è giocato ben due campagne elettorali, facendo il pieno di voti anche con la promessa di riaprirlo per poi comunicare ai cittadini che l'unico Pronto soccorso resterà a Pietra Ligure”.

“Il recente chiarimento sul decreto ministeriale numero 70 dice chiaramente che la Regione può attivarsi per incrementare l'offerta ospedaliera per garantire un servizio sanitario più efficiente agli utenti, rispondendo alle esigenze che emergono nei singoli territori – conclude il consigliere regionale Sansa -. Bene fa, quindi, il sindaco Tomatis a richiamare una presa di posizione forte da parte dei consiglieri regionali. Noi c'eravamo prima, eravamo in piazza con tutta la cittadinanza di Albenga l'11 marzo scorso e ci saremo ancora per dar voce al territorio ingauno su questa battaglia sacrosanta per la riapertura del Pronto soccorso”.