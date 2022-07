Albenga, ubriachi urlano e disturbano nel cuore della notte. In arrivo l’ordinanza del sindaco Tomatis

Persone in forte stato di ubriachezza che urlano, schiamazzano, ascoltano musica ad alto volume per strada nel cuore nella notte. Diverse le persone che lamentano episodi che disturbano il sonno e la quiete notturna in diverse parti di Albenga e che chiedono interventi.

Sotto accusa da parte dei cittadini principalmente la vendita di alcolici per asporto che, visto il costo più abbordabile, vengono consumati evidentemente in quantità eccessive.

“È in arrivo l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo una certa ora. Il sindaco Riccardo Tomatis l’ha già richiesta e l’ufficio competente la sta predisponendo – fanno sapere dal palazzo comunale -. A breve, dopo l’approvazione del documento, le attività commerciali dovranno attenersi alle nuove disposizioni mirate a contenere le problematiche lamentate”.