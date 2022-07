Jova Beach, ecco come arrivare al mega concerto: pronto il Piano Viabilità definitivo

Il Piano Mobilità e Viabilità per il Jova Beach Party ha passato l’ultimo step autorizzativo ricevendo il SI del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza.

Piano Mobilità e Viabilità

PARCHEGGI:

● Nel Comune di Villanova sono previsti 2500 stalli posizionati all'interno del sedime aeroportuale più altri 400 nelle aree della Piaggio Aerospace

● Nel comune di Albenga sono previsti 1500 parcheggi distribuiti in particolare tra Regione Cavallo – Ospedale – tetto Ipercoop – Self – Parcheggio Autostrada – Mercatò

● Sono previsti 1550 parcheggi moto al di fuori della città di Villanova per circa 1550 posti

● Sono previsti 1000 posti per le biciclette nelle aree accanto al cimitero di Villanova

BUS NAVETTA:

Saranno presenti 20 autobus (n.16 con capienza 100 persone – n.4 con capienza 150 persone) che seguiranno un percorso ad anello che dalle ore 12.00 trasporteranno le persone verso l’area evento. In gallery la tabella con gli orari.

● Percorso anello (sia in carico sia a fine concerto) :

Albenga reg. Cavallo - viale Martiri della Foce - transito presso il casello autostradale - Albenga loc. polo 90 - Aurelia Bis - loc. Coasco - Villanova d'Albenga - Lusignano - Albenga reg. Cavallo.

Il tempo di percorrenza stimato, in assenza di traffico: circa 30 minuti

● Fermate: Albenga viale Martiri della Foce (nei pressi della rotatoria di reg. Cavallo) - Ipercoop - Self - casello autostradale - Mercatò.

● Inizio servizio navette ore 12.00 con frequenza ogni 10 minuti (dalle 17.00 ogni 5 minuti)

PER CHI ARRIVA IN TRENO:

Gli utenti si recheranno su via Martiri della Foce in prossimità delle rotatoria di Regione Cavallo dove potranno usufruire dei Bus navetta

PERCORSO A PIEDI PER RAGGIUNGERE AREA DI CONCERTO:

Per poter accedere all’area di concerto sarà necessario percorrere un tratto di strada interdetto alla circolazione.

PER CHI ARRIVA IN MOTO:

È previsto un parcheggio fuori dal centro abitato nei pressi della zona industriale. Isi potrà accedere ai parcheggi tramite segnalato sulla SS.453,

PER CHI ARRIVA IN BICICLETTA:

È previsto un parcheggio nei pressi del cimitero. Nella zona nei pressi dell’area evento le persone dovranno trasportare a piedi le biciclette utilizzeranno i percorsi pedonali.

DEFLUSSO DI FINE CONCERTO

• Zona di parcheggio situata all'interno dell'Area aeroportuale. A fine concerto i partecipanti con auto all'interno della zona aeroportuale potranno abbandonare immediatamente la zona imboccando la SP 453, sia in direzione Occidentale ovvero seguendo la direttrice Pieve di Teco - Ormea - Torino e Pieve di Teco - Imperia, che in direzione Levante verso il casello autostradale.

• Piazzale Piaggio Aerospace. I partecipanti con auto in tali aree potranno liberare i parcheggi solamente al termine del deflusso pedonale , imboccando la rotatoria dell'aeroporto in direzione svincolo della Aurelia bis (Direzione sud).

• Parcheggio moto su zona industriale. I partecipanti con moto potranno abbandonare la zona immediatamente attraverso il varco di uscita all'intersezione con la S.S. 453.

• Bus granturismo/organizzati. I partecipanti arrivati con Bus turistici si incarrozzerano presso lo svincolo dell'Aurelia bis, a poca distanza dal luogo del concerto.

• Zone di parcheggio situate nel Comune di Albenga - utenti di FS - bus di linea. Tali persone a fine concerto si dirigeranno a piedi nella piastra di interscambio situata sulla SP 6 a nord della rotatoria nei pressi del palazzo del Comune di Villanova ove procederanno vs. destinazione con Bus shuttle;

Si precisa che saranno presenti cancelli di filtraggio per regolare l’accesso alle aree parcheggio riservate per chi è in possesso di biglietto park e per i residenti.