Grande fermento per l'attesissimo Jova beach party all'Ippodromo dei Fiori di Albenga

Pronti a deliziare il palato dell'artista internazionale Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, domenica 17 luglio troviamo lo chef dei Vip Giuseppe Colletti della Locanda Zi Pepe' di Villanova d'Albenga, lo chef Salvatore Campobello dell'Osteria Maccaja di Alassio, per il mondo pizza il campione del mondo di pizza in pala Gabriele Gianotti, l'ambasciatore nel della pizza napoletana Luciano Sorbillo e il campione dell'Oceania Michele Circhirillo.

Dalle 18.00 sarà possibile gustare piatti tipici del territorio e le diverse e originali pizze, fra cui quella che ha ottenuto recentemente il titolo di campione del mondo gourmet.

La locanda Zi Pepè si trova presso l’Ippodromo in strada per Ligo, 4, a Villanova d'Albenga SV telefono: 375 679 0893