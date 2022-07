"Notte Bianca 2022", torna la grande festa sotto il cielo di Pietra Ligure

Questa sera, Pietra Ligure tornerà a rianimarsi con “La Notte Bianca Summer Emotion”, l'evento più atteso, emozionante e coinvolgente della stagione estiva. Dalle ore 18,00 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi prenderà vita in tutte le vie e le piazze del centro.

“Moltissime le attrazioni – commenta la presidente dell'associazione Facciamo Centro Renata Gibbone - In piazza Vittorio Emanuele, una Cover Band esplosiva, The Sunny Boys, vi farà saltare, urlare e ballare con la loro esibizione rigorosamente live. In piazza Castellino, i The Back To... si esibiranno con musica rock/pop/funky dagli anni settanta ad oggi, con brani internazionali interpretati da Serena Sforzi. In piazza La Pietra, il fantastico gruppo musicale I Tre Gotti, conosciuti e apprezzati in tutto il ponente Ligure, proporranno i successi dei più grandi cantautori italiani".

"In piazza San Nicolò dalle 22,30, la Maxi Discoteca con J. Nice, uno dei più apprezzati dj della Liguria, e Mad Fiftyone, vocalist e produttore, autore ed interprete di hit dance come "Camilla", "Veronica", "Sardegna", "Con tutta la voce" e "Maranza" – continua la presidente - Ma l'ospite più atteso della serata sarà sicuramente Jack Mazzoni, dj e producer conosciuto soprattutto tra i più giovani grazie alla sua hit " Booma Yee" ed ai suoi richiestissimi bootleg e Remix. Con oltre 300 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, tra i più amati e seguiti in Europa, collabora con moltissimi artisti e, negli ultimi anni, anche con Paolo Noise dello Zoo di 105. Altro graditissimo ospite, Dario Aita, attore in molte serie di successo come "Questo Nostro Amore", "L'Allieva "e "Grand Hotel”, ha ricoperto il ruolo di antagonista in "Don Matteo" e di protagonista in "Noi" e potrete incontrarlo in piazza San Nicolò dalle 18.00 alle 19.00".

"Non mancheranno attrazioni dedicate ai bambini, come la Baby Dance e gli spettacoli itineranti di magia. Potrete soddisfare il vostro palato con un percorso enogastronomico in tutte le vie del centro e sulla passeggiata, dove ci sarà un mercatino dell'ingegno e dell'artigianato e dare sfogo alla vostra voglia di shopping presso le attività locali aperte fino a tardi”, conclude Gibbone.

"Insomma - dichiara l'assessore al turismo Daniele Rembado - Una grande festa all'insegna del divertimento e della musica, che coinvolge tutte le vie, le piazze e i vicoli del centro storico e sulla quale Pietra Ligure torna a scommettere dopo il grande successo delle precedenti edizioni".

"Finalmente ritorna questa notte speciale sotto il cielo di Pietra Ligure e sarà come sempre un tripudio di allegria, musica, colori, e divertimento ma quest’anno sarà un’esperienza “nuova”, di “rinascita” e di ripartenza dopo i due lunghissimi anni segnati dal covid-19, e sarà più che mai piena di energia ed emozioni – esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - La Notte Bianca è una grande festa che valorizza e promuove la nostra città e le sue attività produttive ed animata da un grande spirito di collaborazione fra l’Associazione “Facciamo Centro”, organizzatrice della “Notte Bianca Summer Emotion” e l’amministrazione comunale".

"Una festa che più di ogni altra sa coinvolgere esercenti e commercianti, ristoratori e titolari di attività produttive per dar vita ad un evento unico che ha sempre un grande richiamo – conclude il sindaco - Una sfida per l’Associazione “Facciamo Centro”, che da subito ringrazio per il grande sforzo organizzativo,e per il comune impegnato a sostenere lì iniziativa e garantire la sicurezza della manifestazione, in un “dietro le quinte” di grande lavoro. Agli Uffici comunali, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, alle Pubbliche Assistenze e a tutti coloro che, volontari e non, dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i miei ringraziamenti per il grande impegno messo in campo per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza, per i nostri cittadini e per i turisti, dell’intero evento. E a tutti, buona “Notte Bianca Summer Emotion!".