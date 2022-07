Concorrenza, Lega: "Rinvio discussione art.10, Governo ragioni su stralcio"

“Il governo ha chiesto il rinvio a lunedì prossimo della discussione sull’articolo 10 del ddl Concorrenza. La Lega è favorevole al posticipo sperando che nel frattempo si tenga conto della richiesta di stralcio che sosteniamo dalla prima ora. Chiediamo al governo la saggezza necessaria per consentire una rapida approvazione del ddl Concorrenza stralciando quegli articoli che non ci chiede l’Europa e non sono previsti dal Pnrr. Una riflessione necessaria in un momento in cui anche la tenuta sociale è a forte rischio”.

Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Commissione trasporti Elena Maccanti (capogruppo) ed Edoardo Rixi (responsabile dipartimento Infrastrutture).