Poliziotti feriti a Torino, la Lega organizza una fiaccolata a Savona: "Una deriva da cui la sinistra non è esente da responsabilità"

"Venerdì 6 febbraio la Lega scende in piazza a Savona con un corteo a sostegno delle Forze dell'Ordine dopo l'ennesimo grave episodio di violenza verificatosi a Torino".

A dirlo la segreteria leghista savonese a seguito del ferimento di alcuni poliziotti ieri sera negli scontri del corteo durante la manifestazione per Askatasuna.

Il concentramento,intitolato "Io sto col poliziotto", è previsto dalle 20 in piazza del Brandale dove partirà una fiaccolata che percorrendo via Gramsci, piazza Leon Pancaldo e via Paleocapa raggiungerà piazza Mameli.

“La Lega vuole testimoniare la propria vicinanza alle Forze dell'Ordine e nel contempo accendere una luce di riflessione per tutti in una società in cui sembrano cancellate regole e i più elementari principi di convivenza civile , dove qualcuno vorrebbe non ci siano più distinzioni tra ciò che e' giusto e quello che non lo è o più semplicemente tra il bene e il male. Una deriva da cui le forze politiche di sinistra non sono esenti da responsabilita" specificano dalla Lega di Savona.