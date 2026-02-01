Fratelli d’Italia cerca il nuovo assetto, commissario la senatrice torinese Paola Ambrogio

E' Paola Ambrogio, senatrice torinese il nuovo commissario provinciale di Fratelli d’Italia, dopo le dimissioni dell’ex coordinatore Claudio Cavallo, avvenute nel luglio del 2025, in un clima che non era dei migliori per il partito di Giorgia Meloni nel Savonese.

Ora dovrà prendere in mano Fratelli d’Italia e avviarlo, entro sei mesi dalla nomina, al congresso nel quale dovranno essere eletti il nuovo coordinatore provinciale e il direttivo. Una partita che avrebbe dovuto essere conclusa lo scorso anno, ma che è stata rinviata dopo le regionali dello scorso autunno.

E' così archiviato il nome che circolava del di Enzo Amich, deputato di Casale Monferrato, conosciuto anche nel Savonese e in particolare in Val Bormida, zona di confine tra Liguria e Piemonte, anche commissario del partito per la Valle d’Aosta.

La voce di una parlamentare donna del Piemonte (che frequenta il Ponente) circolava da tempo. Ex AN, e moglie di Roberto Revello, ex assessore della giunta Cota e ora nel team di Cirio, Ambrogio dovrà prendere in mano Fratelli d'Italia , per “traghettarlo” Fratelli verso il congresso e proseguire nel “ricompattamento” del partito che a Savona, anche se non in modo indolore e ancora con le correnti al suo interno, ha cercato una sintesi e portato alla candidatura unitaria di Matteo Debenedetti per la città di Savona, sotto la "regia" del consigliere regionale Rocco Invernizzi.

L’appuntamento è quello elettorale del 2027, che vedrà al voto la città capoluogo, che Fratelli d’Italia, insieme al centrodestra, punta a riconquistare e per la quale è alla ricerca di un candidato. Oltre a Savona, si voterà anche a Varazze, Loano, Spotorno, Stella, Tovo San Giacomo, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Bergeggi, Stellanello, Balestrino, Castelbianco, Nasino e Testico, Cairo Montenotte, Altare, Boissano, Calizzano, Giusvalla, Noli e Borghetto Santo Spirito.