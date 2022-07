Albenga, rinaturazione dell’area del fiume Centa nel 2023: è nel programma Ri-Party-Amo, progetto ambientale legato al Jova Beach

Anche la nostra zona ingauna sarà parte del progetto ambientale Ri-Party-Amo, in particolare l’area in prossimità del fiume Centa, che nel gennaio 2023 vedrà un intervento di rinaturazione per ripristinare una superficie ambientale di circa 5000 mq.

Ri-Party-Amo è il progetto ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in tre principali pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani.

Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto.

Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: “Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; “Ricostruiamo la natura” per realizzare 6 macro azioni di ripristino degli habitat; “Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti: 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola.

Le attività di RI-PARTY-AMO attualmente risultano declinate secondo le seguenti modalità:

Puliamo l’Italia: Il 25 settembre 2022, lungo le Rive del fiume Po, si terrà un’operazione di pulizia che coinvolgerà 20.000 mq di territorio, coinvolgendo 100 volontari. L’8 giugno 2023, invece, il Parco Cinque Terre di Portofino (GE) sarà protagonista di un intervento di pulizia dei fondali su un’area di circa 10.000 mq, con 30 SUB volontari coinvolti. La zona sarà inoltre interessata da ulteriori eventi di pulizia locale che andranno a liberare coste e margini dai rifiuti.

Ricostruiamo la natura: A gennaio 2023, in prossimità del Fiume Centa, all’interno della Zona Speciale di Conservazione Torrente Arroscia e Centa, parte della rete Natura 2000, avrà luogo un intervento di rinaturazione che andrà a ripristinare una superficie ambientale di circa 5000 mq: l’operazione avverrà in un’ex cava abbandonata che sarà riconvertita a zona umida con piccolo bosco ripariale. La piana alluvionale di Albenga è stata profondamente alterata dall’uomo e il suo recupero sarà fondamentale per tutta la biodiversità legata alle suddette zone, ambienti quasi completamente cancellati dalle mappe della Liguria e, che in questo tratto di costa, svolgono un ruolo fondamentale anche per l’avifauna, in particolar modo come area di sosta durante le migrazioni.

Formiamo i giovani: Ri-Party-Amo ha bisogno di alleati preziosi: giovani consapevoli, insegnanti preparati e leader responsabili. Per questo il progetto coinvolge le scuole e le più importanti università italiane, in attività di formazione e sensibilizzazione. Nel marzo 2023, presso l’Università degli Studi di Torino, si terrà il workshop “Ethos, alla base dell’etica e dell’etologia”, che andrà a studiare i comportamenti “animali” dell’uomo nel Ventunesimo secolo. Il focus sarà dunque quello dell’antropologia, dell’etologia e dell’etica. Per gli studenti che parteciperanno al workshop, la formazione continua "On Field" con un'esperienza diretta presso il Centro Recupero Fauna Racconigi.

Tra tutti coloro che avranno contribuito alla raccolta con le donazioni dedicate al progetto Ri-Party-Amo, 4.000 persone avranno la possibilità di partecipare a due esclusivi concerti che Jovanotti terrà all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano il 12 e il 14 novembre.