Pnrr, messa in sicurezza palestre e impianti sportivi: ammessi Pietra e la Provincia di Savona: bocciati 8 comuni del savonese

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative al bando della Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 - Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole.

Le graduatorie sono rispettivamente quella relative alla messa in sicurezza di palestre e impianti sportivi già esistenti e sono stati ammessi i comuni di Sanremo, Pietra Ligure (che ha richiesto 350mila euro per l'adeguamento antisismico della palestra delle scuole medie di via Oberdan) e la Provincia di Savona 2 milioni 145 mila euro.

Bocciata a Palazzo Nervi la richiesta di 200mila euro per la riqualificazione/ realizzazione ex novo di aree all'aperto destinate ad attività sportive scolastiche.

No nel savonese ai finanziamenti per i comuni di Albenga (che aveva chiesto 530mila euro per l'adeguamento sismico e il rifacimento totale della palestra delle scuole Paccini), Loano (riqualificazione della palestra della scuola primaria Valerga di corso Europa per 522mila euro), Savona (448mila euro per una nuova palestra per le scuole De Amicis), Laigueglia (700mila), Finale Ligure (2 da 322mila euro e 98mila per le candidature per la messa in sicurezza della palestra della scuola elementare di Pia e di via XXV aprile), Mallare (99mila), Albisola Superiore (480mila euro per la riqualificazione del complesso comunale di atletica leggera “G.Fazzina”) e Celle Ligure (70mila euro).

Nella graduatoria invece relativa alla costruzione di nuove strutture è stata ammessa solo la città metropolitana di Genova.

Sono stati bocciati i progetti del comune di Albisola Superiore per 1 milione e 92mila euro (per una nuova palestra in località La Massa vicino al Palazzetto dello Sport “A. Besio”) e di Carcare per 1 milione e 599mila euro.