Loano, la 18enne Vittoria Baghino vince la seconda tappa di Miss Italia Liguria

Si è appena conclusa la 2 Tappa di Miss Italia Liguria, nella location dello storico Florida Beach di Loano, dove ha vinto a pieni voti, Vittoria Baghino 18 anni, con lunghi capelli biondi e viso acqua e sapone, occhi pieni di sogni, con una personalità da catturare l’attenzione di tutta la giuria.

Seconda prefinalista Regione Liguria premiata con la fascia Miss Italia Florida Beach.

Ha studiato al Liceo classico, ama il mondo della moda e fa la modella da quando aveva 4 anni. Studia all’università per diventare giornalista.

“Sono onorata di aver vinto la seconda tappa di Miss Italia Liguria, è stata un’esperienza davvero stupenda e mi auguro con tutta me stessa che prosegua. Penso che con l’impegno, la dedizione e il sacrificio si possa raggiungere qualsiasi meta, l’importante è credere in se stessi.Ringrazio la giuria e Mirella Rocca per aver creduto in me fin da subito, ci dai forza e coraggio per far emergere il meglio di ognuno di noi.”

Una giuria di qualità l’altra sera al Florida Beach composta dal regista Giorgio Molteni, il consigliere regionale Brunello Brunetto, l’assessore al turismo e allo sport Erica Rocca, Matteo Munari, fotomodello.

Mirella Rocca, esclusivista Miss Italia Regione Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, è molto soddisfatta del risultato e del percorso ligure: “Abbiamo ancora tante tappe da realizzare, ma sono contenta che la Regione Liguria sta rispondendo molto bene e anche le numerosissime ragazze iscritte, sono tutte veramente meravigliose, non solo per la loro bellezza ma anche per i valori e principi importanti della nostra vita e della nostra Italia”.

"Ringrazio l’Associazione la Vecchia Loano e il suo Presidente Agostino Delfino che collaborano con me da tanti anni, ma sono molto conosciuti per la realizzazione di tantissime manifestazioni popolari del territorio ligure" conclude.

Il percorso prosegue di Miss Italia Liguria a Toirano e toccherà anche altri paesi del territorio ligure.