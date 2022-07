Ospedale Savona: svincolo autostradale per i mezzi di soccorso in arrivo dalla Val Bormida, +Cairo rilancia il progetto

"Il punto di primo intervento di Cairo, nonostante lo stato pandemico sia stato dichiarato cessato, nonché fosse da ritenersi un provvedimento temporaneo, è ancora aperto 12 ore malgrado il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ne abbia recentemente dichiarato la chiusura". Cosi commenta il gruppo di opposizione +Cairo".

"Il presidio prevede unicamente l'accesso per codici bianchi in auto-presentazione. Le ambulanza vengono dirottate tutte nei nosocomi rivieraschi, in primis il San Paolo di Savona".

"In Consiglio regionale è approvato all'unanimità l’ordine del giorno 569 presentato da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta regionale a farsi parte attiva, presso il concessionario dell'A10, Anas e il Ministero, per conoscere i tempi di realizzazione dell’Aurelia bis e per sostenere le modifiche progettuali proposte, compreso uno svincolo per l’accesso all’area Valloria e all'ospedale San Paolo di Savona, dedicato ai mezzi di soccorso".

"Nel documento si ricorda che sei sindaci dei comuni del comprensorio hanno inviato una lettera ad Anas per chiedere un tavolo di confronto sul futuro del cantiere e un nuovo piano esecutivo. Inoltre un gruppo di cittadini ha ribadito la richiesta di uno svincolo dedicato all'ospedale per facilitare il transito dei mezzi di soccorso".

"Questo svincolo è di assoluta necessità e utilità per il territorio valbormidese che ha manifestato la necessità di una maggiore attenzione per l’emergenza sanitaria. Dopo il declassamento del nosocomio 'San Giuseppe' di Cairo Montenotte, sostituito con l’ospedale di comunità a media e bassa complessità (finanziato con il Pnrr) che non prevede il pronto soccorso, il presidente Toti si era impegnato con cittadini, sindaci, amministratori e sindacati per attivare delle misure di parziale compensazione per il territorio, vedi riunione del 17 gennaio 2022".

Il gruppo di opposizione "+Cairo" interroga il sindaco Paolo Lambertini affinché "si attivi nell'impegnare la giunta regionale per conoscere il progetto e i tempi di realizzazione di tale svincolo necessario per un territorio che ha difficili collegamenti, a causa della sua conformazione orografica, con gli ospedali della provincia".