Spotorno, spiaggia delle Fornaci presa d'assalto ma manca ancora la struttura: "Così è terra di nessuno" (FOTO)

"Così la spiaggia diventa terra di nessuno". E' una segnalazione tra il dispiaciuto e l'arrabbiato quella che giunge alla nostra redazione sullo stato in cui a ieri, 17 luglio, si trovava la spiaggia delle Fornaci, a Spotorno.

Alto è stato infatti l'afflusso nella giornata domenicale su tutto il litorale della nostra provincia, e il Golfo dell'Isola non ha fatto eccezione, tutt'altro. E com'è naturale che sia, anche la quantità di rifiuti conseguenti è stata della medesima portata.

Il problema, nel caso specifico, è stato però la mancanza di cassonetti o bidoni dove poter riporre l'immondizia, creando un accumulo poi rimosso nella mattinata odierna dall'attuale concessionario.

Il lido è stato infatti concesso in gestione dal Comune di Spotorno nello scorso mese di maggio (leggi QUI), con l'obbligo da parte del nuovo gestore di attrezzarlo con arredi, strutture e quant'altro, secondo le esigenze di una spiaggia libera attrezzata.

"Purtroppo siamo stati avvisati che c'erano stati ritardi legati alle forniture e quindi al completamento del montaggio della spiaggia - spiega il sindaco Mattia Fiorini - Tuttavia, il concessionario in queste settimane non ha fatto mancare il servizio di assistenza ai bagnanti, collaborando col lido vicino, e si sta adoperando per aprire quanto prima anche il bar e i servizi".

Nel caso specifico però, il forte afflusso pare aver colto impreparati i gestori, che tuttavia nella mattinata di oggi hanno provveduto a rimuovere il cumulo d'immondizia e chiarire la loro posizione con l'Amministrazione.