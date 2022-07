30 anni dalla strage di via D'Amelio, Savona non dimentica: una marcia per ricordare Paolo Borsellino e la sua scorta (FOTO)

Una camminata nei luoghi simbolo di Savona in occasione del trentennale, oggi, 19 luglio, della strage via D’Amelio in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta composta da Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Il comune di Savona, il Coordinamento provinciale di Libera, il Tribunale, la Procura e il Comitato Antifascista hanno infatti organizzato una serie di iniziative per non dimenticare chi il 19 luglio del 1992 è stato ucciso dalla mafia.

Quel drammatico giorno, alle ore 16:58, la Fiat 126 rubata contenente circa 90 chilogrammi di Semtex telecomandati a distanza venne fatta esplodere in via Mariano D'Amelio al civico 21 a Palermo, sotto il palazzo dove all'epoca abitavano Maria Pia Lepanto e Rita Borsellino, madre e sorella di Paolo Borsellino, nelle quali il giudice quella domenica si era recato in visita.

Dopo i rintocchi della campana del Monumento ai Caduti di Piazza Mameli è partita così una marcia denominata “Le loro idee camminano sulle nostre gambe. Camminiamo insieme per non dimenticare”, con tutte le autorità civili e militari, le associazioni e diversi cittadini che hanno effettuato un percorso con diverse tappe.

In piazza del Popolo sosta nella zona della panchina che gli studenti del progetto "I Care" hanno ridipinto e dedicato ai Giusti poi nella piazza del tribunale dove il presidente del Tribunale Lorena Canaparo e il Procuratore Capo della Repubblica Ubaldo Pelosi hanno tenuto un'orazione.

In Piazza Sisto IV spazio al discorso del sindaco Marco Russo, con l'ultima tappa che verrà effettuata in via Peppino Impastato.

Dal 19 al 22 luglio inoltre sui muri del comune verrà proiettata l'immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.