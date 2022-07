Loano, in piazza Italia concerto dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata e della banda "Antonio Forzano"

Venerdì 22 luglio alle 21.15 in piazza Italia a Loano si terrà un raduno bandistico al quale parteciperanno la banda dell'Associazione Musicale Santa Maria Immacolata di Loano, diretta da Davide Nari, ed il Complesso Bandistico “Antonio Forzano” di Savona.

I due ensemble condivideranno il palco ed eseguiranno insieme alcuni dei più famosi brani della musica moderna: Amparito Roca (J. Texidor), Ammerland (J. de Haan), What a Wonderful World (G. D. Weiss, arr. L. Pusceddu), Music from Wicked (S. Schwartz, arr. M. Sweeney), Highlights from Jurassic Park (J. Williams, arr. J. Vinson), Gli Alfieri (G. Coggi), Epopea Cavalleresca (M. Mangani), Into the storm (Robert W. Smith), Skyfall (Adele, arr. Vinson), Castles in Spain (R. Beck).

La manifestazione gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano