Incendio ad Arnasco: finora bruciati 50 ettari di bosco, proseguono le operazioni di spegnimento (FOTO e VIDEO)

50 ettari di bosco bruciati finora. Questo il primo bilancio dell'incendio divampato ieri pomeriggio sul territorio comunale di Arnasco in frazione Menosio.

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari Aib e i mezzi aerei (elicottero regionale e canadair), nonché i carabinieri forestali attivi nella giornata di ieri.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, ma per fortuna, grazie alla pronta reazione dei soccorritori, non hanno creato nessun danno a persone e cose. Le operazioni di spegnimento sono favorite dall'assenza di vento.

Secondo quanto riferito l'incendio nella parte bassa è stato estinto, mentre resta attivo nella zona in alto. Le cause ovviamente sono ancora in via di accertamento.

In zona è stata allestita l'Unità di Comando Locale, la postazione mobile dei vigili del fuoco adibita al coordinamento delle operazioni sul posto. Le operazioni di bonifica, tenuto conto delle dimensioni dell'incendio, saranno lunghe.

Sono stati mobilitati anche i droni per monitorare il rogo dall'alto. Nessuna abitazione è stata evacuata.