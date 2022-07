Rissa tra ragazzi a Finale Ligure: un ferito in codice giallo al Santa Corona

Episodio movimentato a Finale Ligure per una rissa divampata, per cause non ancora ben chiare, tra alcuni adolescenti. L'allarme è stato lanciato nella notte poco dopo le ore 4.30 a Finalpia, in via Lungo Sciusa, e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i militi della Croce Bianca di Finalmarina e la radiomobile dei carabinieri che è intervenuta per chiarire le dinamiche dell'accaduto e le motivazioni dell'accaduto.

Il bilancio della rissa ha visto un giovane 17enne trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con alcuni traumi e un vetro di un'auto parcheggiata a bordo strada sfondato durante la colluttazione.