Ruba valigia a turisti svizzeri, operazione lampo della Polizia di Stato di Alassio: denunciata donna moldava

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio del Commissariato di Alassio, voluta dal Questore di Savona e dedicati alla cittadina rivierasca. I servizi, realizzati quotidianamente, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città ed in particolare nelle zone ad alta frequentazione turistica.

Nell'ambito di tali attività i poliziotti del Commissariato alassino hanno denunciato all'autorità giudiziaria una cinquantenne di origine moldava con l’accusa di furto aggravato. Nelle prime ore del mattino di sabato, una famiglia svizzera in vacanza ad Alassio si è presentata presso il Commissariato di Polizia per formalizzare la denuncia del furto di una grossa valigia, avvenuto mentre stavano caricando i bagagli in auto. I turisti infatti, avevano terminato il soggiorno in riviera.

I sospetti sono ricaduti su una donna, descritta come una cinquantenne bionda, che nello stesso momento si aggirava sul marciapiede per poi allontanarsi a bordo di un'utilitaria di piccola cilindrata.

La disperazione dei malcapitati era legittima e fondata in quanto all'interno del bagaglio vi erano, oltre a numerosi capi di abbigliamento e accessori griffati, pregiati gioielli e banconote. Nel corso della stesura della denuncia i poliziotti hanno appreso che all'interno della stessa valigia era presente anche un tablet. Cosi è stata attivata la funzione "trova posizione" nonché avviate le prime ricerche.

Gli accertamenti hanno fornito riscontro positivo ma la geo-localizzazione dell’apparecchio è risultata difficile in quanto le coordinate rimandavano ad una zona agricola di Casanova Lerrone con scarsa copertura telefonica.

Gli agenti hanno operato le ricerche con minuziosa precisione arrivando a “triangolare” le coordinate geografiche indicate dal tablet, riuscendo cosi a circoscrivere la zona da monitorare ad un raggio ridotto che interessava un centro abitato. Attraverso una certosina verifica svolta immobile per immobile, i poliziotti hanno individuato l'auto della donna, avvistata precedentemente sul luogo del furto, parcheggiata in un garage.

La caparbietà degli operatori di Polizia veniva premiata: la donna è stata rintracciata e la valigia recuperata. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dai cittadini svizzeri che si sono complimentati con i poliziotti sottolineando l’efficienza e la solerzia della Polizia italiana, immediatamente attivatasi per individuare il responsabile del furto e recuperare il maltolto.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.