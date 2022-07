Senza biglietto sull'autobus a Savona, dà in escandescenze: la polizia locale lo calma e lo sanziona

Proseguono i controlli serali delle polizie locali di Savona, Loano e Finale Ligure nelle fermate dei bus del centro del comune capoluogo.

Gi agenti di polizia, impegnati nei consolidati servizi di prevenzione svolti in ausilio agli operatori Tpl addetti al controllo dei biglietti sui mezzi di trasporto locale, hanno presidiato le fermate più trafficate del centro urbano savonese.

I controlli, effettuati su un centinaio di persone, sono stati svolti con l' ausilio dell'unità cinofila Lupo, in dotazione al comando Polizia locale di Loano.

Una persona è stata segnalata alla Prefettura di Savona come consumatore di stupefacenti, per essere stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish del peso netto di 5 grammi.

Durante lo svolgimento del servizio gli agenti sono dovuto intervenire per portare alla calma un cittadino nigeriano che aveva dato segni di eccessivo nervosismo nel momento in cui gli veniva contestata la sanzione per la mancanza del biglietto del bus.

L' uomo è stato riportato alla calma e sanzionato con pagamento immediato della sanzione. I controlli notturni continueranno nelle prossime settimane.