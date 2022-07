Savona, il Prefetto incontra i responsabili di Enel ed E-Distribuzione, garantita la piena efficienza del servizio

Lo scorso 20 luglio, si è svolto, presso la Prefettura - U.T.G. di Savona, un incontro tra il Prefetto, dottor Enrico Gullotti, Piero Bianchi, Affari Istituzionali Territoriali Enel e Francesco Accardi e Massimo Bazzani di E-Distribuzione, dedicato alle condizioni della rete elettrica a media e bassa tensione nella provincia di Savona in relazione a taluni disservizi verificatisi, recentemente, in vari Comuni della zona costiera.

E-Distribuzione ha evidenziato che l’interruzione della fornitura di energia elettrica, che ha interessato nella serata dello scorso 16 luglio l’area di Spotorno e di altri Comuni limitrofi, è stata dovuta a una concomitanza di fattori del tutto eccezionali - tra cui l’ondata di caldo anomalo che ha investito da giorni la Liguria – che non hanno consentito l’immediata riattivazione del servizio mediante le consuete operazioni tecniche di alimentazione a distanza.

La Società ha, inoltre, confermato che allo stato non si registrano criticità nel funzionamento degli impianti pur a fronte di un’accresciuta richiesta, sia per usi privati che per attività d’impresa, determinatasi nel periodo estivo.

E-Distribuzione ha, poi, illustrato in dettaglio le procedure per la gestione dei guasti che sono attivate attraverso apposite strutture operative e di intervento disponibili nell’intero arco delle 24 ore e si sono soffermati sulle ulteriori misure precauzionali approntate per assicurare la continuità del servizio in caso di eventuali situazioni di emergenza, anche ricorrendo all’impiego di dotazioni tecniche supplementari - tra cui un potente gruppo elettrogeno mobile - posizionate nella provincia. Sotto il profilo infrastrutturale sono, inoltre, previste una serie di importanti interventi - alcuni dei quali già in fase avanzata di esecuzione - finalizzati al potenziamento e al miglioramento della rete elettrica provinciale attraverso l’ammodernamento di alcuni dei tratti di cavidotti in uso.

Il Prefetto, al termine del colloquio, ha ringraziato gli interlocutori per l’aggiornato quadro informativo e per le rassicurazioni fornite circa la piena efficienza della rete a garanzia dei livelli del servizio, auspicando che l’interesse generale al buon andamento complessivo del sistema si traduca sempre in comportamenti responsabili degli utenti nel segno del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente.