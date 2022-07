Murialdo, la Spada nella Roccia è misteriosamente ricomparsa, per la gioia degli aspiranti Re Artù

“Dopo varie segnalazioni, abbiamo deciso di recarci sul posto per darvi l’ufficialità: la Spada nella roccia di Murialdo è finalmente tornata. Come qualche anno fa, è apparsa magicamente, così tutti gli aspiranti Re Artù potranno tornare per provare ad estrarla. Chiunque tu sia, grazie”.

Così i gestori del profilo Instagram “Visit Murialdo” per annunciare il ritorno della spada magica che da anni attrae e appassiona grandi e piccini. La spada nella roccia di Murialdo era stata danneggiata lo scorso ottobre e la denuncia era analogamente arrivata via social, con grande dispiacere di tutti.

Attorno alla spada nella roccia di Murialdo aleggia un alone di fitto mistero: sembra infatti che sia stata rinvenuta qualche anno fa nel bosco da un abitante della zona, ma non si è mai saputo chi ce la mise.

L’anonimo templare della nostra epoca aveva sicuramente compiuto un gesto molto apprezzato che suscitò grande emozione soprattutto tra i piccoli, anche perché l’Excalibur savonese è posizionata nelle vicinanze del Castello del Carretto.

Così, come misteriosamente comparsa, la spada nella roccia di Murialdo era stata misteriosamente danneggiata. Ma per quanto purtroppo ci siano persone con poco rispetto per le cose, c’è un mondo di persone di grande bellezza che si è mobilitato prontamente per raccogliere i fondi necessari per il ripristino della spada. Così, il misterioso templare è tornato per regalare a tutti una bella sorpresa. La leggenda continua.