Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl): "Bene le parole del commissario Nicastro: ora tutela occupazionale e continuità per i siti produttivi"

“Bene le parole del Commissario Nicastro sulle prospettive di Piaggio Aero con lavoro garantito almeno fino a 2024 e nuovi ordini a breve. E poi ha spiegato che adesso la palla sul nuovo acquirente passerà al Governo. Tutela occupazionale, facendo rientrare in azienda i lavoratori di LaerH, e continuità per i due siti di Genova e Villanova d’Albenga: abbiamo ribadito anche oggi che questi devono i punti fermi rispetto alla decisione che sarà fatta dal Governo (a questo punto quello che nascerà dopo le elezioni), sul futuro di Piaggio Aero. E’ una realtà che il mondo ci invidia, sta ottenendo risultati importanti dal mercato nonostante sia in amministrazione straordinaria e ci sono prospettive significative: nessuno pensi di svendere questo gioiello, il Governo se lo ricordi perché chi dovesse entrare come nuovo proprietario dovrà mettere sul piatto anche un piano industriale fatto di investimenti, non di promesse. Di certo, questo nuovo scenario politico ci potrebbe portare all’ennesimo rinvio: il dossier Piaggio Aero rischia di slittare ulteriormente e questo non va bene. Nel caso il Governo si prenda la responsabilità di mettere risorse nell’azienda per gli investimenti necessari. Di certo il sindacato dovrà essere protagonista nella fase della vendita”.

Così in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, dopo l’incontro avvenuto questo pomeriggio a Confindustria Savona col Commissario Straordinario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro