Savona in lutto per la scomparsa di Aldo Pastore, fu assessore e deputato

Si è spento all'età di 91 anni Aldo Pastore, assessore in comune a Savona per due mandati e deputato nelle file del Partito Comunista Italiano.

Nato a Savona nel 1930, si era laureato in Medicina e Chirurgia nel 1956 all'Università di Genova, e aveva esercitato per oltre 30 anni la professione.

Dal 1962 inoltre aveva presentato un'analisi riguardante la nocività delle lavorazioni all'ACNA di Cengio.

E' stato assessore a Palazzo Sisto con delega alla Sanità ed all'Assistenza dal 1970 al 1979 e deputato dal 1979 al 1987 promuovendo importanti iniziative e leggi in ambito socio-sanitario.

Candidato a Sindaco di Savona nel 1994, nonostante i 20.000 voti di preferenza aveva perso le elezioni, vinte da Francesco Gervasio.

Fervente antifascista, per anni è stato presidente della Croce Bianca di Savona e delle Opere Sociali.

Scrittore di grande capacità comunicativa aveva scritto importanti pagine sia sulla città di Savona con la raccolta dei suoi scritti pubblicati settimanalmente dal "Letimbro", sia nel campo della sua grande passione musicale (fondamentale il testo sui personaggi femminili nell'opera lirica) e sull'umanizzazione della scienza, tema trattato in "Scienza e Utopia".

Alle ultime elezioni comunali di Savona aveva appoggiato l'attuale sindaco Marco Russo.

"Nell'occasione dolorosa della scomparsa il consiglio direttivo della SO.CREM (Società per la Cremazione) di cui l'onorevole Pastore era socio e a lungo dirigente - si legge nella nota - intende esprimere un pensiero riverente verso la memoria di una grande figura che ha illustrato il nostro territorio con la sua profonda umanità, la sua conoscenza dei problemi sociali, economici, culturali, la sua capacità di rappresentare al meglio la nostra realtà nei massimi consessi repubblicani".

"Pastore ha dimostrato doti di preveggente amministratore pubblico con la sua capacità di incontrare i bisogni della popolazione traducendoli in operatività concreta, rappresentando idee nuove come fu nel caso dell'assistenza domiciliare agli anziani e della rete degli asili - nido. Un uomo capace di vedere i problemi della nostra società, affrontarli e risolverli: un porto sicuro cui approdare" conclude il consiglio direttivo della SO.CREM di Savona.

"Abbiamo appreso con grande dispiacere la notizia di un uomo di grande valore umano e amministrativo, Assessore a Savona e per due legislazioni Deputato . La segreteria provinciale dell'Anpi di Savona insieme all'Isrec di Savona - commentano in una nota - hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la scomparsa all'età di 91 anni di Aldo Pastore. Antifascista, stimato medico, era stato Assessore in comune a Savona con le deleghe alla sanità e all'assistenza dal 1970 al 1979 e dal 1979 al 1987 Deputato nelle file del Partito Comunista Italiano. In passato è stato anche presidente della Croce Bianca di Savona e delle Opere Sociali".

"La scomparsa di Aldo Pastore ci ha colpiti profondamente per il valore umano, prima ancora che politico, della persona - commentano in una nota Branca, Lanza e Ravera di Sinistra per Savona -. Aldo, uomo di sinistra e sincero democratico, ha dedicato alla nostra città la intera vita, con straordinarie doti, capacità e passione prima come Assessore al sociale, poi come deputato ed, infine, come presidente delle Opere Sociali di NS di Misericordia La sua pacatezza nell’affrontare i temi politici ed allo stesso tempo la sua nettezza nell'affermare i valori costituzionali, dell’antifascismo e della Resistenza l’hanno reso uno dei fondamentali protagonisti della vita pubblica di Savona. Siamo vicini ai suoi familiari in questo grave momento di perdita e li stringiamo in un fortissimo abbraccio".