Finale, Grande Liguria "bacchetta" le minoranze e lancia già la sfida: "Pronti a costruire un gruppo per le prossime elezioni"

"Dopo aver seguito l'ultimo Consiglio Comunale di Finale Ligure ci siamo resi conto che la voce delle minoranze sia diventata flebile a causa di evidenti abbandoni del ruolo che i cittadini avevano con il voto determinato".

E' questo il "j'accuse" all'assemblea consiliare finalese che arriva da Grande Liguria, il partito che, attraverso una nota, si dice "notevolmente preoccupato" di come si stia svolgendo il dibattito politico in città, accusandolo di una sorta di appiattimento: "Il confronto, le diverse posizioni e il controllo sono le condizioni basilari per mantenere un rapporto democratico" avvertono dal partito.

Insomma, una nota con toni che "profumano" quasi di campagna elettorale in vista della prossima tornata elettorale comunale prevista fra meno di due anni.

E non ne fa segreto il partito nella sua nota: "Grande Liguria farà incontri con le associazioni, i rioni e singoli cittadini per iniziare la costruzione di un gruppo che possa presentarsi con il simbolo Grande Liguria alle prossime elezioni amministrative finalesi".