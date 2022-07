Famiglie sfollate a Varazze e Stella, arrivano i contributi per il fondo autonoma sistemazione. Sindaco Castellini: "Risultato importantissimo"

"Finalmente sono arrivati i contributi per il proseguo del fondo dell’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate di Stella e non solo".

A dirlo è il sindaco di Andrea Castellini, dopo che lo scorso 23-24 novembre del 20195 famiglie stellesi, 6 di Varazze e una di Albisola Superiore avevano perso la propria abitazione a causa di una violenza alluvione.

"Dopo varie peripezie, mesi di lavoro costante e dopo l’ingresso della nostra proposta all’interno prima del DDL sostegni Ter e successivamente all’interno della Legge dello Stato sostegni Ter, siamo finalmente arrivati ad un risultato importantissimo - continua il primo cittadino - Grazie alle famiglie per la pazienza e la fiducia che hanno avuto nei nostri confronti anche nei momenti più sconfortanti. Sono davvero felice di poter dire che, collaborando a stretto contatto con Regione Liguria e con il Senato, in sei mesi abbiamo fatto qualcosa di decisamente grande e importante".

"Per la fase due che riguarda le coperture economiche sia per i privati che per le attività produttive aspettiamo delle risposte, spero che arrivino nel minor tempo possibile - aveva detto l'assessore regionale Giacomo Giampedrone - ed è un tema quello della fase 2 che stiamo anticipando con risorse strutturali e che riguarda i cittadini che sono ancora sfollati, perché hanno perso la loro casa per svariati motivi in quell'emergenza e che grazie al contributo dei parlamentari liguri siamo riusciti ad ottenere come modifica del sistema di protezione civile la garanzia della copertura almeno fino a che questa fase non sarà varata dal Governo, del riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione per tutte quelle famiglie che da più di due anni sono fuori di casa".

Nel decreto Sostegni ter, ad aprile era stato accolto l'appello della Regione per la prosecuzione dei contributi a favore dei privati danneggiati. L’assistenza abitativa per chi aveva subito gravi danni alle abitazioni e che erano stati evacuati potrà continuare oltre la fine dello stato di emergenza avvenuta a gennaio e fino al 14 novembre 2023, come termine massimo.

Il totale dei danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, durante il maltempo che ha colpito il territorio nel 2019 ammonta a 56 milioni di euro, di cui 20 milioni i danni ai privati cittadini e 36 milioni alle attività produttive, ma sono solo 4 milioni, al momento, quelli che sono stati ristorati dallo Stato per tutta la Liguria.