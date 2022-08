Giustenice, 50 anni di rievocazione storica: una targa per ricordare l'impegno di tutti i volontari (FOTO)

"Durante la manifestazione sui 50 anni dalla prima rievocazione storica, l'Amministrazione comunale di Giustenice, proprio sulla piazza medioevale di San Michele, ha dedicato una targa in ricordo di tutti i volontari che in questo mezzo secolo hanno messo a disposizione della comunità impegno, dedizione e conoscenze". Lo afferma Mauro Boetto, sindaco di Giustenice.

"Come tutti noi sappiamo nelle nostre comunità molte attività vengono mantenute in vita proprio grazie al volontariato e questo gesto, da parte dell'Amministrazione comunale di Giustenice, è dedicato a loro - prosegue il primo cittadino - Alla breve cerimonia hanno partecipato ospiti delle principali istituzioni, il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, di Borgio Verezzi Renato Daquino ed il vice sindaco di Pietra Ligure Daniele Rembado, il presidente della Provincia Pierangelo Oliveri, in rappresentanza del Consiglio Regionale il Dott. Brunello Brunetto, in rappresentanza del Parlamento l'onorevole Sara Foscolo ed il Prefetto della provincia di Savona, sua eccellenza Dott. Enrico Gullotti. Un ringraziamento al Parroco della nostra comunità Don Federico Basso".