Pietra Ligure: tutto esaurito per la cena con i fiori dei Bagni Pucci (Fotogallery)

Tutti esauriti i posti nella elegante spiaggia dei Bagni Pucci di Pietra Ligure per la serata dedicata ai fiori eduli. Un’occasione imperdibile per chi voleva scoprire la cucina con i fiori grazie al ricco e raffinato menù preparato dalla chef Capoccia Stefania. I piatti sono stati accompagnati dallo storytelling del giornalista Claudio Porchia insieme a Silvia Parodi dell’azienda Ravera Bio, che ha permesso di scoprire i gusti e sapori dei fiori commestibili.

I fiori infatti non soltanto sono stati gustati nelle deliziose preparazioni della cucina, ma anche serviti in purezza ai clienti per far cogliere tutte le sfumature di gusto e sapore dei fiori commestibili: Tagete, Nasturzio e Begonie di diversi colori, insieme a fiori di Tulbaghia, Petunia e Dahlia hanno stupito tutti i partecipati alla serata abituati a considerarli semplicemente come fiori ornamentali e non commestibili.

Il menù, servito dal gentile, attento e sempre disponibile personale del ristorante prevedeva:

Fiori di Petunia con mousse di caprino e acciughe cantabriche

Gazpacho con petali di Tagete, crostino di pane nero e calamari ripieni

Trofiette con pesto di foglie di Nasturzio, mandorle tostate e pistacchi con gamberoni scottati

Turbante di Branzino aromatizzato alla maggiorana e pistilli di Begonia bianca su crema di Begonia rossa e trombette saltate

Granita siciliana di mandorle con crema di Begonia rosa

I Bagni Pucci, che si trovano nel centro di Pietra Ligure, dispongono di una capienza di posti limitata in conseguenza della scelta del simpaticissimo proprietario di ridurre il numero di ombrelloni e lettini per garantire un servizio molto curato ai clienti. La stessa cortesia ed attenzione si trova nel ristorante aperto a pranzo e al tramonto con un interessante formula di aperitivo, l’aperipucci, che consente di godersi il magnifico tramonto sulla baia gustando piatti di grande qualità

Il ristorante si trova a Pietra Ligure sul lungomare XX Settembre n. 6, telefono 347 4317467 e proseguirà con altre serate a tema nel mese di agosto che potete seguire sulla pagina facebook