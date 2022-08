Savona, convenzione tra il Comune e l'Università di Genova: "Si porti il Campus nella città e la città nel Campus" (FOTO E VIDEO)

Una convenzione tra il Comune e l'Università di Genova per sviluppare azioni di collaborazione e coprogettazione sulle tematiche che formano oggetto di attività didattica e di ricerca del Campus di Savona.



Al centro la sostenibilità, energia rinnovabile ed efficientamento energetico, benessere della persona, sport e salute, riqualificazione urbana in logica smart city, comunicazione, promozione e marketing del territorio e turismo sostenibile.



La collaborazione si realizzerà attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti congiunti sul territorio di Savona, tramite il coinvolgimento, da un lato, di docenti nell'ambito delle disposizioni di legge relative allo stato giuridico, personale tecnico amministrativo, subordinato, per questi ultimi, all'autorizzazione del direttore generale e studenti dell'università di Genova e dall'altro lato, di amministratori o dirigenti del comune di Savona.



In particolare si potranno sviluppare attività per l'organizzazione di incontri/seminari formativi; collaborazioni specialistiche da definire caso per caso; partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionale, nazionale ed internazionale; stesura di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento; svolgimento di attività didattiche e di formazione specialistica; tutoring su tesi di laurea e tirocini; coprogettazione di attività che valorizzino le ricadute sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e della vivibilità ed attrattività della città, dell'attività didattica e di ricerca del Campus coerenti con gli obiettivi dell'agenda 2030; coprogettazione di aree cittadine destinate a funzioni di interesse comune.

