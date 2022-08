Senzaprontosoccorsosimuore, l’Albenga Calcio presenta la squadra, il presidente Marinelli sul palco firma la petizione con il sindaco Tomatis (FOTO e VIDEO)

Una piazza San Michele pulsante di passione, gremita di tifosi, ieri sera, domenica 31 agosto, si è letteralmente accesa in cori e applausi per il vernissage della squadra dell’Albenga Calcio. Ma non è mancato il momento dell’impegno sociale: la firma da parte degli atleti, a partire dal presidente Simone Marinelli, della petizione per iniziativa del movimento Senzaprontosoccorsosimuore, che ha dimostrato sensibilità e attenzione al drammatico momento che la Sanità del comprensorio ingauno sta vivendo.

Mentre per tutta la serata l’affluenza è stata altissima al banchetto per la raccolta delle firme, allestito in piazza IV Novembre, alla presenza di alcuni membri delle associazioni albenganesi e del consiglio comunale, di destra e di sinistra, nella vicina piazza il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis è salito sul palco con il presidente Marinelli: “Prima di tutto un saluto – ha esordito il primo cittadino -. Vedere tutta questa passione nella piazza più bella della città mi apre veramente il cuore. Grazie al presidente Marinelli che ha deciso di investire nel nostro futuro, perché chi investe nello sport, investe nelle nuove generazioni. Auguro ai giocatori di fare un grande campionato, di buttare il cuore oltre l’ostacolo e mettercela tutta, consapevoli che hanno una responsabilità in campo e fuori dal campo, perché sono un esempio per i più giovani. Un saluto anche ai piccoli e cui mi sento di ricordare che nel calcio si vince o si perde in 11, anzi in 20. Voi dovete acquisire l’orgoglio della squadra, l’amore per quella maglia: il futuro è vostro. E un saluto agli Ultras, la voce e il cuore della squadra e della città. La squadra vincerà anche per voi. Un saluto ai fedelissimi e grazie a tutti i genitori che per i loro figli hanno scelto lo sport: un grande insegnamento di vita, perché i ragazzi che fanno sport hanno una marcia in più e, anche in momenti difficili, i genitori che fanno fare sport ai figli fanno la scelta giusta e scelgono per loro un futuro migliore. Lo sport trasmette quei valori che troppo spesso la società civili ha perso. Forza Albenga!”.

“Ora dobbiamo parlare del destino del nostro ospedale – ha continuato Tomatis -. Abbiamo un ospedale costruito recentemente, nuovo quindi, che potrebbe ospitare oltre a reparti di avanguardia, un Pronto Soccorso di cui se ne sente assolutamente la necessità, perché il Dea di secondo livello di Pietra Ligure non riesce a far fronte ai bisogni del territorio in tema di Salute. Ora chiederò al vostro presidente Marinelli di firmare la petizione che manderemo a Prefetto, come massima autorità dello Stato sul territorio, perché sappia che noi stiamo vivendo questo dramma e perché sappia che il diritto alla Salute qui non è rispettato”, ha concluso il sindaco della città delle torri.

La serata di raccolta firme si è conclusa con un numero significativo: circa 2500 in poche ore. “Persone che sono venute a cercarci spontaneamente, a cui non abbiamo dovuto spiegare nulla – commenta Gino Rapa dei Fieui di caruggi - . Nel frattempo ricordo che avremo il banchetto ad Albenga anche mercoledì 3 agosto dalle 9 alle 12, in occasione del mercato, in zona Trincheri. Inoltre, abbiamo avuto nuove adesioni e presto comunicheremo sedi e orari per la raccolta firme a Ceriale, Alto (Cuneo), Nasino, Andora, Ortovero, Onzo e Vendone”, conclude Rapa.