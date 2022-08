Vadino, terminata la quinta edizione del campo solale parrocchiale. Don Stefano Crescenzo: "Grazie a tutti"

È finita l’ultima settimana della V edizione del campo solare parrocchiale nell'oratorio san Bernardino di via Einaudi a Vadino, durato dal 4 al 29 di luglio e viene il momento di ringraziare.

"Vorrei ringraziare il gruppo degli Animatori guidati da Alessio, che si è messo in gioco in prima persona per sostenere, con impegno, la realizzazione di questa nuova esperienza. Ho visto in loro l’entusiasmo e la fatica, ma anche la soddisfazione nel vedere il frutto del loro lavoro e del loro impegno. Spero che questo gruppo di ragazzi si possa sempre più allargare e diventare presenza viva nel nostro oratorio e nella nostra Parrocchia", commenta il parroco don Stefano Crescenzo.

"Vorrei anche ringraziare la spiaggia “Bagni Vadino” che ha ospitato i nostri bambini e ha reso speciale, unica e divertente questa esperienza, arricchita dalla gita all'isola Gallinara con relativo bagno al largo. Il tutto vissuto nella massima sicurezza. Grazie a tutti i genitori che ci hanno affidato i loro figli e hanno creduto nella proposta educativa della nostra Parrocchia. Infine, ma non per ordine di importanza, vorrei ringraziare il Signore Gesù, artefice di tutto questo. A Lui, chiedo che la nostra comunità parrocchiale sia richiamata ad abitare il tempo come occasione per seminare, liberandosi dall'impazienza del raccolto, immergendosi nella gioia di Dio piuttosto che nella gratificazione di successi mondani".

"Il prossimo appuntamento sarà il 5, 6 e 7 agosto con la sagra parrocchiale “A Vain pe’ mangià bèn” presso le opere parrocchiali di via L. Einaudi 62. Grazie di cuore a tutti", conclude don Stefano Crescenzo.