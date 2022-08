Varazze, rubano due monopattini elettrici in viale Europa: quattro ragazzi denunciati

Nei mesi estivi, anche in considerazione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Savona nei vari comuni della zona costiera.

Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Varazze, la notte scorsa i militari della Stazione di Varazze hanno fermato quattro giovani che si erano appena impossessati di due monopattini elettrici, lasciati incustoditi in viale Europa.

I carabinieri, intervenuti nell'immediatezza, hanno bloccato i ragazzi che sono stati accompagnati in caserma per essere identificati e dovranno rispondere del reato di furto in concorso. I due monopattini sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.