Dopo due anni torna a Toirano uno dei più attesi eventi estivi: dal 5 al 7 agosto ecco "Aspettando i Gunbi"

Dopo due anni di stop, il Borgo di Toirano torna ad ospitare una festa organizzata dall’associazione “Festa dei Gunbi”, rinnovata nel Direttivo e con un nuovo presidente, Mirko Infantino, membro da molti anni del Consiglio.

Parlando della festa di quest’anno ci saranno alcune novità: “Abbiamo deciso di chiamarla ‘Aspettando i Gunbi’ perché il poco tempo a disposizione per l'organizzazione ed il montaggio ci ha portato a concentrare i punti di ristoro presso il Parco del Marchese e la sottostante Via Polla presso una delle storiche cantine 'Cycnus' (il punto farinata) e la ex Scuola elementare, poco più avanti (il punto michetin)" spiegano dall'organizzazione.

"Già alla fine del 2019, ancor prima della pandemia, avevamo programmato alcune modifiche organizzative, in parte dettate da una minor disponibilità dei volontari, in parte da modifiche normative ed esigenze logistiche - specificano - Ricordiamo infatti che lo scopo della festa è quello di raccogliere fondi per il sostentamento di moltissime associazioni e attività sociali presenti principalmente sul territorio cittadino, ma anche nelle zone limitrofe".

Quest'anno, nonostante il generale clima di incertezza, la voglia di riattivare il tessuto sociale ha preso il sopravvento: "Abbiamo fortemente voluto e strenuamente lavorato congiuntamente al Comune e alle altre Associazioni affinché, sebbene sia più ristretto lo spazio dedicato al cibo, fosse potenziato il percorso e l'offerta all'interno del borgo, a partire da Piazza San Martino fino a Piazza Rosciano, con le proposte delle attività, musica dal vivo e le bancarelle dell’Associazione 'La cattiva strada'" continuano gli organizzatori.

Per quanto riguarda l’offerta gastronomica sono stati mantenuti molti dei piatti caratteristici: "Le tagliatelle al sugo di lepre, le trofie alla marinara, la polenta bianca col sugo di porri, l’asino coi fagioli, lo stinco alla birra, l’ortofritto, cercando sempre di mantenere l’attenzione per alcune pietanze, oltre alla disponibilità di una birra gluten free".

Sul sito e sulla pagina Facebook dell’associazione sono presenti inoltre maggiori informazioni: la piantina generale del paese (con il consiglio del raggiungimento della festa mediante ciclomotori) e delle attività, oltre che dei punti ristoro nel Parco del Marchese e, ovviamente, il menù proposto.

L’intento del Direttivo è quindi quello di "rinnovare la festa, rendendola attrattiva per un pubblico sempre più ampio, che abbia voglia di divertirsi, socializzare, visitare il borgo, ma che altresì non perda di vista il rispetto per quegli stessi luoghi che visita. In quest’ottica, di concerto con il Comune, abbiamo mantenuto la chiusura delle cucine per le ore 00:30, onde limitare il disagio di chi vive giornalmente il borgo".

"Ci auguriamo che questa sensibilità da noi avuta in sede organizzativa, venga resa effettiva dai nostri simpatizzanti ed assidui frequentatori, con la speranza che questa 'revisione' possa essere il punto di partenza per le prossime feste dei Gunbi" concludono gli organizzatori.

"Come sindaco sono molto soddisfatto sia per la bella sinergia che si è creata con l’Associazione Festa dei Gunbi, sia per tutta la macchina organizzativa che si è messa in moto per questo evento - dichiara il primo cittadino, Giuseppe De Fezza - Ho sempre pensato che il volontariato rappresenti un ingranaggio fondamentale nella macchina amministrativa di un comune, soprattutto medio piccolo come Toirano, e in questa estate ne abbiamo avuto la prova. Questa festa è da sempre molto sentita dai miei concittadini, ma anche da turisti e cittadini dei comuni limitrofi. Anche se in forma ridotta, abbiamo già il sentore che sarà un successo e di questo non posso che esserne fiero e ringraziare l’associazione e tutti i volontari che prenderanno parte all’evento, ai volontari della Protezione Civile e Croce Rossa che presidieranno il Centro Comunale Operativo, oltre ai miei uffici che hanno gestito la parte amministrativa e burocratica".