Tra musica e storia, a Laigueglia il concerto dell’ensemble barocco “ZEBO - Zero Emission Baroque Orchestra”

L’ultimo appuntamento del mese con “DVA2025 Musica e cultura all’ombra dei campanili”, la rassegna ideata e realizzata a Laigueglia dalla Parrocchia di San Matteo, sarà dedicato a Johannes Brassart, compositore fiammingo attivo

nel Quattrocento, esponente della Scuola di Borgona e personaggio centrale nel passaggio dalla musica medievale a quella rinascimentale.

Protagonista della serata, nel suggestivo oratorio di Santa Maria Maddalena nella serata di lunedì 28 luglio alle ore 21:15, sarà l’ensemble barocco “ZEBO - Zero Emission Baroque Orchestra” che giunge a Laigueglia come tappa dell’XI edizione del festival “Di Parola in Musica” sul Lago Maggiore.

ZEBO presenta un raffinato programma di mottetti a 3 e 4 voci di tema sacro e celebrativo che saranno alternati a brani strumentali di autori contemporanei a Brassart.

Il repertorio presentato, oltre a consentire al pubblico di ascoltare pagine rare e preziose del Quattrocento, darà anche l’occasione per vedere da vicino strumenti d’epoca come la viella, la bombarda, la viola da gamba o il regale, un piccolo organo portativo che Claudio Monteverdi, nel 1607, inserì nell’organico del suo Orfeo.