Senzaprontosoccorsosimuore, in sole 3 ore al mercato di Albenga raccolte 800 firme

Partita sabato scorso nella piazza della Croce Bianca ad Albenga, la raccolta firme da inviare al Prefetto di Savona a sostegno della necessità di riaprire al più presto il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria di Misericordia sta registrando un altissimo numero di sottoscrizioni.

Anche questa mattina, 3 agosto, in via Carloforte, in occasione del mercato rionale del mercoledì sono state raccolte 800 firme in sole 3 ore, con residenti e turisti in coda sotto al sole. Presenti alcuni membri di associazioni ingaune e consiglieri comunali della maggioranza e minoranza.

Intanto si aprono nuovi punti di raccolta ad Alassio, Andora, Ceriale, Onzo, Vendone, Alto, Nasino, Ortovero, Cisano e Borghetto. Già operativi il bar Bacicin di Ceriale e il bar Torrengo ad Andora, dove c’è affluenza numerosa e costante.