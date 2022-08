Varigotti, una settimana di festeggiamenti per San Lorenzo: si parte col concerto nella chiesa vecchia

Torna a festeggiare con un ricco programma di eventi il suo Santo Patrono la comunità parrocchiale di San Lorenzo in Varigotti.

Il ricco programma prevede l'inizio dei festeggiamenti questa sera, mercoledì 3 alle ore 21, presso l’antica chiesa medievale di San Lorenzo Vecchio, dove si terrà un caratteristico concerto di violino, chitarra e flauto traverso. L’evento, che torna dopo tre anni di assenza, è frutto della collaborazione tra la Parrocchia e l’associazione “Amici di San Lorenzo” e vedrà la partecipazione del Maestro Riccardo Pampararo.

Domenica 7 agosto, alle 21, presso la chiesa parrocchiale, verrà presentato al pubblico il “Polittico di San Lorenzo tra i Santi Pietro e Andrea”. L’opera, che versava in gravi condizioni e datata 1.584, è stata restaurata recentemente dal “Laboratorio Bonifacio” di Bussana grazie ai contributi derivanti in parte dalla Fondazione De Mari e in parte dagli oneri di urbanizzazione comunali versati alla Parrocchia nel 2020.

Durante la serata verranno proiettate alcune immagini significative delle varie tappe del restauro con l’intervento del restauratore Riccardo Bonifacio, che spiegherà gli elementi storici e artistici più significativi. Il tutto verrà alternato da alcuni intermezzi musicali del Maestro Luca Verderio, organista presso un’importante basilica di Verona e che delizierà la serata con le note dell’organo parrocchiale.

Lunedì 8 agosto, alle 21, verranno cantati i Vespri solenni di San Lorenzo con la Benedizione Eucaristica in parrocchia, mentre martedì 9, alle 20.30, dalla Piazza dei Pescatori, partirà la caratteristica processione nelle vie del borgo vecchio con la reliquia del Santo sino alla Chiesa medievale di San Lorenzo Vecchio, dove verrà celebrata la Santa Messa.

Infine, mercoledì 10 agosto, alle ore 18.30, in parrocchia, è prevista la Santa Messa Solenne celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Marino, vescovo di Savona-Noli.