Pietra, De Vincenzi replica al consigliere Carrara: "Opinioni al limite dell’insinuazione denigratoria: necessario l'acquisto dell'immobile in via Crispi"

"Leggiamo, in un articolo di stampa, le opinioni del Consigliere Carrara in merito all’acquisizione, deliberata e approvata nell’ultima seduta del consiglio Comunale, di un immobile da adibire ad archivio comunale. Denuncia, il Consigliere Carrara, poca trasparenza e molta fretta, condite da un iter approssimativo e mancanza di documentazione. Ci imputa, ancora il Consigliere Carrara, di aver imposto una scelta assurda. Opinioni lecite, ma quanto meno parziali nel merito e al limite dell’insinuazione denigratoria nell’esposizione - che ci riserviamo di valutare nelle sedi opportune ai fini di querela - che ci lasciano a dir poco perplessi". Si apre con queste parole la replica di Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure, alle affermazioni del consigliere di minoranza Mario Carrara.

L'esponente del gruppo "Centrodestra", infatti, nella giornata di ieri ha espresso tutti i suoi dubbi sull'acquisto di un immobile da parte del Comune in via Crispi, sottolineando "Poca chiarezza e mancanza di trasparenza" da parte dell'ente (leggi QUI).

"Risulta incomprensibile, ma il personaggio ci ha abituati, l’ostinazione nel voler insistere sulla mancanza di dati e documentazione e sulla lacunosità dell’iter quando basterebbe, come il Consigliere Carrara ben sa ma lo fa solo quando gli conviene, chiedere agli uffici gli atti e verificare i passaggi, entrambi assolutamente disponibili e alla luce del sole, ed esercitare in modo corretto quel diritto di controllo che gli compete - prosegue il primo cittadino - Le allusioni sulla mancanza di trasparenza e sull’approssimazione della procedura appaiono, quindi, almeno pretestuose se non volutamente offensive e lesive soprattutto dell’operato degli uffici, a cui va tutta la nostra fiducia".

"Sull’assurdità della scelta dei locali perché posti a due km dal centro, si rasenta, invece, quasi il ridicolo, visto che quelli proposti dal Consigliere Carrara distano quasi tre e sono addirittura in un altro Comune (Giustenice). Sull’adeguatezza delle decisioni prese in materia tecnica e finanziaria, ivi compresa la scelta dei locali, approvate e deliberate dal Consiglio Comunale, organo democraticamente eletto e non vagamente imposte, ne rivendichiamo la bontà sia in termini di contenuti che di forma e sarà nostra cura relazionare al Prefetto e al Procuratore della Repubblica, a cui il Consigliere Carrara si è rivolto, sull’iter della pratica" continua De Vincenzi.

"Ancora una volta, la polemica del Consigliere Carrara è sterile e pretestuosa e dimostra, nella vicenda in argomento, di non conoscere la situazione degli stabili comunali né il loro grado di occupazione" conclude infine il sindaco di Pietra Ligure.