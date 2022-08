Contrasto a spaccio, vendita di abiti contraffatti e alle occupazioni non conformi di suolo: agosto intenso per la polizia di Finale

Inizio di agosto intenso per il personale in servizio presso il comando della polizia locale di Finale Ligure, con una serie di controlli quotidiani rivolti a offrire una Città tranquilla e sicura ai residenti e ai tanti turisti che affollano la località rivierasca in questo periodo.

Spaccio di stupefacenti, vendita di abiti di marca contraffatti e occupazione del suolo pubblico i temi fondamentali su cui si è concentrata nei giorni passati l'attività degli agenti.

A cominciare dalla settima denuncia che, da inizio anno, è stata effettuata ai danni di un soggetto sorpreso a smerciare droga: stavolta i poliziotti, operando in abiti borghesi, hanno tracciato lo scambio di stupefacente a tarda sera in pieno centro di Finalmarina. Il venditore è stato immediatamente fermato, identificato e quindi, come detto, denunciato all'Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; per l'acquirente invece è scattata la segnalazione alla Prefettura così come previsto dall'art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

Da inizio anno, grazie anche al supporto del Nucleo Sicurezza Urbana Associato Finale Ligure/Loano, il bilancio sale così a tre arresti e sette denunce per spaccio, ventiquattro persone segnalate alla Prefettura di Savona quali consumatori, mezzo chilo circa il quantitativo di stupefacente sequestrato, oltre a trentacinquemila euro in contanti quali proventi dell'attività illecita.

"I risultati descritti vanno letti in funzione delle rinnovate direttive dell'Amministrazione Frascherelli al Corpo di Polizia Locale della Città, cui è stato richiesto di potenziare i servizi orientati a garantire elevati standard di sicurezza e decoro urbano" spiegano dal comando finalese.

Nella medesima gamma di servizi rientra anche un ingente sequestro a carico di venditori ambulanti abusivi, consistente in quasi seicento pezzi di varia natura: occhiali, componenti elettroniche, abbigliamento e accessori; tutta merce posta in vendita priva dei prescritti certificati d conformità e quindi potenzialmente pericolosa per la salute degli acquirenti utilizzatori.

Un venditore, di nazionalità straniera, è stato identificato dagli agenti del Comando Finalese e sanzionato per via amministrativa con un verbale da 5mila euro. La merce posta sotto sequestro sarà confiscata e quindi distrutta.

"Chi acquista prodotti contraffatti alimenta un circuito illegale che sfrutta persone in stato di difficoltà - tengono a ricordare dalla Polizia locale finalese - inoltre la Legge punisce chi acquista tali prodotti con sanzione pecuniaria che va da 100 a 7000 euro".

Alta l'attenzione anche sulle occupazioni di suolo pubblico, tema già più volte al centro del dibattito politico locale, e sul conferimento dei rifiuti. Solo nell'ultima settimana sono stati altri tre i locali sanzionati per avere ecceduto a posizionare sedie e tavolini, portando il totale dall'inizio dell'estate a circa quaranta attività verificate non in regola da questo punto di vista.

"Nel caso un esercente incappi più volte nella violazione di abusiva occupazione del suolo pubblico la regolamentazione comunale prevede che possa essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione" ricordano Polizia locale e amministrazione.

Un quarto locale è stato invece sanzionato per non avere esposto in maniera chiara il prezzo di vendita al pubblico.

Per tutto il periodo estivo il programma di lavoro della Polizia Locale prevede turni potenziati e servizi mirati a contenere gli effetti indesiderati della movida notturna.