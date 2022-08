Albenga, torna "Calici di Stelle" e celebra il gemellaggio con Carloforte

Venerdì 12 agosto “Calici di Stelle” torna ad Albenga e quest’anno celebrerà il gemellaggio con Carloforte con prodotti tipici sardi e un menù tutto da degustare. L’evento si svolgerà presso il Chiostro dell’ex convento di San Bernardino in località Vadino confermando il suo standard di eleganza e ricercatezza.

Calici di Stelle è organizzato dal Comune di Albenga in collaborazione con Donne in campo della CIA, Vite in Riviera, FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori), Caffè Caliente, Sommariva, l’Ortofrutticola e Peirano Bibite con il patrocinio de il Movimento Turismo del Vino, dell’Associazione nazionale Città del Vino. Saranno presenti aziende vitivinicole locali quali: Anfossi, BioVio, Calleri, Azienda Agricola dell’Erba, Dario Enrico, Vecchia Cantina, Cascina Feipu dei Massaretti e Malandrone Vini.

La serata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale del gruppo “Barba Grammi”.

L’appuntamento con Calici di Stelle sarà quindi a partire dalle 20.00 presso il Chiostro dell’ex convento di San Bernardino ed avrà il costo: 10 euro per la degustazione di 3 calici di vini locali, 20 euro per la degustazione di 3 calici di vini locali e cena con specialità sarde (antipasto e primo).

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Albenga è turismo a 360° e, con Calici di Stelle, focalizziamo l’attenzione sulle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. La nostra produzione vitivinicola è sempre più conosciuta anche al di fuori del nostro territorio, ma vi sono ancora ampi margini di sviluppo. Eventi come questo riescono a valorizzare i nostri prodotti, promuoverli, farli conoscere e apprezzare. Quest’anno poi abbiamo scelto di celebrare ancor più il legame tra Albenga e Carloforte, città con la quale siamo gemellati, portando prodotti sardi che ben si abbinano con i nostri vini”.

Marta Gaia consigliere delegato agli eventi: “Calice di stelle è un evento che vede al centro i prodotti del territorio, ma non solo, è occasione infatti per passare una piacevole serata circondati dalla bellezza storica ed architettonica dei Chiostri di San Bernardino degustando i nostri vini e, quest’anno, degustando i prodotti sardi celebrando così il gemellaggio con Carloforte. La serata sarà inoltre allietata dalla musica dei Barba Grammi”.