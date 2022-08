Albissola, caccia al tesoro nel centro storico e sulla passeggiata a mare

"Street Orienteering", caccia al tesoro nel centro storico e sulla passeggiata a mare. L'appuntamento è fissato per venerdì 12 agosto alle ore 20.45 ad Albissola Marina, sulla passeggiata degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata “Le Vele”.

Un appuntamento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza. La scelta del percorso, cronometrato, è completamente libera ed ognuno sceglie quello che ritiene il più veloce e praticabile.

L’attività è ideale per famiglie. Si può partecipare in piccole squadre, composte da non più di 4 persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Al termine (durata massima percorso 1h30) si terrà la premiazione: le squadre vincitrici che si classificheranno in prima, seconda e terza posizione riceveranno un premio utile, allegro e sostenibile! Sono previsti piccoli gadget per tutti i bambini partecipanti. Ad ogni squadra/partecipante iscritto chiediamo di scaricare sul cellulare l’App gratuita PedometroContapassi così da contare i passi compiuti durante l’iniziativa.

Quanti passi riusciranno a raccogliere i partecipanti camminando e riscoprendo la città?! Quanta CO2 avrebbe emesso un auto percorrendo gli stessi kilometri fatti a piedi? Alla luce del risultato, sicuramente l’ambiente ringrazierà! La partecipazione è gratuita e la prenotazione gradita.

I partecipanti devono presentarsi muniti di propria penna. I minori devono essere accompagnati da un adulto. L’iniziativa è realizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il comune di Albissola Marina. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.