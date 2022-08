Incendio nell’albenganese, da alcuni bimbi un grande “Thank you” per i vigili del fuoco: "Siete i nostri eroi"

La “quota” di meraviglia, anche in un frangente di forte difficoltà in cui versa il territorio albenganese a causa del terribile incendio che ha bruciato oltre 400 ettari di macchia verde, con boschi, coltivazioni e purtroppo anche 2 abitazioni, arriva da alcuni bambini che, vedendo i Vigili del fuoco lavorare giorno e notte per domare il rogo, hanno ringraziato i loro “eroi” con una letterina ricordo, corredata da un disegno.

C’è tutto nel disegno di Eleonora, Emma, Serena, Andrea, Giovanni, Mila, Caterina, Sofia, Anna, Adelaide, Ginevra, Joyland, Martino, Marika, Rachel. C’è la grande autobotte dei pompieri, l’elicottero impegnato a spegnere le fiamme, ci sono gli alberi e un sole che, nonostante tutto, scalda il cuore dei bimbi che ai Vigili del fuoco dedicano un grande “ Thank you ”.

“Grazie tantissimo per proteggere la nostra terra, case, famiglie. You are our heroes, voi siete i nostri eroi”: un messaggio “internazionale”, espresso in due lingue con tanti colori, quelli dell’arcobaleno, perché i piccoli sanno che tutte le forze impegnate in queste lunghissime giornate e nottate di lavoro faranno tornare il sereno.