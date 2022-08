Incendio nell'entroterra ingauno: continua la bonifica, in volo EliLiguria

Continuano le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi che sono divampati in Liguria negli ultimi giorni.

Ad Albenga prosegue la bonifica con squadre dei vigili del fuoco e dell'antincendio boschivo impegnate in prima linea unitamente ad EliLiguria. Hanno lasciato stamane l'entroterra ingauno le squadre di vigili del fuoco provenienti da Torino e Cuneo: un segnale che testimonia come la situazione sia notevolmente migliorata rispetto ai giorni scorsi.

Per quanto riguarda il resto della regione, resta ancora attivo il rogo di Ne, in Val Graveglia, mentre è in fase di bonifica l'incendio di Ventimiglia. Proprio nell'estremo ponente attualmente sta operando l’elicottero di Imperia, mentre a Ne è presente EliGenova.