"I Birrai di Offenburg", il 17 e 18 agosto nel bosco di Ranzi

A Ranzi la festa non finisce mai. Il 17 e il 18 agosto sulla collina alle spalle di Pietra Ligure tornano i Birrai di Offenburg. Dopo soli due giorni dalla fine della Sagra del Nostralino il bosco di Ranzi cambia abito per il gemellaggio gastronomico più gustoso della Riviera.

“Un'amiciza quella con Offenburg, cittadina gemellata con Pietra Ligure dal 2007 - spiegano gli organizzatori del Circolo Giovane Ranzi - che ci ha data la possibilità di proporre l'incontro tra due tradizioni culinerie diverse, tra la bionda birra e il rosso Nostralino, tra i prodotti tipici della Foresta Nera e le specialità della Cucina Ligure.

In un alternanza tra gusti e sapori differenti si potrà scegliere tra i Wurstel grigliati accompagnati dagli immancabili crauti e il coniglio alla Ligure, tra il galletto e lo stinco di maiale, tra il risotto alla birra, gli gnocchi con speck e radicchio o le trofie pesto patate e fagiolini, tra il tagliere di affettati e formaggi, l'insalata di farro, la panissa o i ravioli fritti, tra la tipica cheese cake tedesca (kasekuchen) e le nostre dolcissime frittelle di mele

Protagonista indiscussa della festa sarà naturalmente la Birra, o meglio i 3 tipi di birra selezionati per l’edizione 2022 dal Birrifico Kronen e spillati in bicchieri rigorosamente di vetro: la bionda Pils, la bianca Weiss e la classica Export. La cantina Ligure propone: Nostralino Rosso, Nostralino Bianco, Pigato (tutti e prodotti dal Circolo Giovane Rannzi con l'etichetta 1919) e un Brut ligure

E' previsto un intrattenimento musicale tra i tavoli con marching band, mentre dopo cena divertimento assicurato a partire dalle 22 con concerti live tutti da ballare con i Sunny Boys (17/8) e i Way To Hollywood (18/8)

Sarà attivo anche in questa occasione l’esclusivo e comodo servizio di cassa web, per ordinare i piatti su ranzi.it e, volendo, di pagarli direttamente on line con carta di credito o tramite i circuiti Satispay e Paypall evitando così la coda alle casse.

Tutte le sere inoltre giochi e gonfiabili per bambini. Ampio parcheggio auto e moto.