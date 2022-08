Loano: chiuso locale per somministrazione di alcol a minori, denunciato il titolare

Nell'ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione che ha come obiettivo quello di garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione al mondo dei giovani, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per sette giorni nei confronti di locale situato a Loano, nonché la denuncia del titolare all'Autorità Giudiziaria.

L'atto, predisposto dalla Divisione Polizia Amministrativa, è stato diffuso per motivi di ordine e sicurezza pubblica: a seguito di un controllo gli agenti hanno riscontrato la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni. I poliziotti hanno anche accertato che era in corso una serata nel locale con spazio esclusivo destinato al ballo e service musicale e consolle per il dj, in assenza delle autorizzazioni previste, pertanto anche per tale circostanza scatterà la sanzione amministrativa.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.