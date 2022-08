Albenga, Tomatis (FdI): "Condanne esemplari per contrastare i piromani: certezza della pena, multe salate e risarcimenti importanti"

«Gli unici mezzi per contrastare i piromani sono condanne esemplari, certezze della pena e soprattutto multe salate e non la 'taglia da far west' su chi innesca il fuoco, o meglio, perché non proporre questi mezzi americani anche per reati tipo lo spaccio, dove Albenga impera, i reati di violenza, i reati di pedofilia, tutti i reati ai danni della comunità quali furti, rapine, danneggiamenti da vandalismo ecc..". Lo dice in una nota Roberto Tomatis, consigliere comunale di Fratelli d’Italia andando controcorrente rispetto alla proposta lanciata due giorni fa da un consigliere regionale dopo un sopralluogo nei boschi di Arnasco distrutti dagli incendi boschivi.