Calcio. Sampdoria fermata da legni e VAR, l'Atalanta passa 2-0 al “Ferraris” con Toloi e Lookman

I complimenti alla Samp, i tre punti all'Atalanta. La prima partita del nuovo campionato di Serie A si chiude con il successo dei nerazzurri per 2-0, nonostante una prestazione più che positiva da parte degli uomini di Giampaolo: episodi, legni e VAR non sorridono a Sabiri e compagni, ma le paure e i timori dopo un'estate assai travagliata lasciano spazio a piccoli squarci di sereno sulla Genova blucerchiata.

Pronti via e Leris si divora l'1-0 dopo appena 15 secondi: Okoli sbaglia in uscita, Sabiri è lesto ad imbeccare il “nuovo” Candreva che, solo davanti a Musso, viene murato da Maehle, strepitoso ad immolarsi in scivolata sul sinistro a botta sicura dell'esterno ex Brescia. L'Atalanta, non particolarmente a suo agio sul manto erboso del “Ferraris” devastato da un fungo, fatica ad entrare in partita, subendo anche il gol di Caputo annullato (tra mille dubbi) dal VAR per un braccio largo di Leris, autore dell'assist, ai danni di Maehle. E' l'episodio che però scuote la formazione di Gasperini, particolarmente irrequieto all'interno della propria area tecnica: Zapata e Muriel agiscono da registi offensivi scatenando le scorribande dei due esterni di centrocampo, protagonisti dell'azione che porta al clamoroso palo da pochi passi dell'onnipresente Maehle. Il gol è nell'aria e Toloi, al 26', si fionda in avanti raccogliendo il preciso colpo di testa di Pasalic, imbeccato da Zapata, incornata vincente sotto la Sud e nerazzurri in vantaggio.





Sabiri è l'uomo ovunque di Giampaolo, mentre Djuricic, indietro di condizione, si accende solo a sprazzi. Caputo, scuro in volto al momento di un cambio per certi versi inaspettato, lascia il posto a De Luca al 58', ed è proprio l'ex Perugia a conquistare la punizione dal limite che Sabiri calcia sul palo a metà ripresa. I bergamaschi non riescono a proporsi con intensità, ma la gestione del risultato non è nelle corde degli uomini del “Gasp”, che rischiano grosso quando Quagliarella, appena entrato, sfiora due volte il pareggio, prima con un sinistro al volo sul preciso cross di Depaoli, poi con il destro a giro che scheggia la traversa a Musso battuto. C'è ancora tempo per una serie di corner a favore della Samp, che non riesce però a segnare la rete del pari. Rete che invece trova l'Atalanta con il neoacquisto Lookman, bravo a finalizzare un micidiale contropiede orchestrato da Malinovsky.

Il calendario ora non sorride ai blucerchiati, che nel prossimo turno riceveranno sempre al “Ferraris” la Juve di Allegri, ma con un aiutino dal mercato e la crescita di condizione di alcuni elementi, questa Samp sembra avere le carte in regola per poter lottare in ottica salvezza.

Il tabellino:

SAMPDORIA - ATALANTA 0-2 (26' Toloi, 96' Lookman)

Formazioni e voti:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6; Bereszynski 5.5 (58' Depaoli 6), Ferrari 6 (90' Murillo s.v.), Colley 6, Augello 5.5; Vieira 6; Leris 6 (75' Quagliarella 6.5), Rincon 5.5, Sabiri 6.5, Djuricic 5.5 (58' Verre 5.5); Caputo 6 (58' De Luca 6). A disposizione : Ravaglia, Gabbiadini, Malagrida, Murru, Villa, Yepes. All .: Giampaolo 6