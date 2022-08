Alassio, raccolta fondi per aiutare chi ha subito danni nell'incendio dell'albenganese

Una raccolta fondi in favore delle persone colpite dall’incendio nella zona compresa tra Arnasco e Villanova d’Albenga: è questo lo scopo del punto che verrà allestito venerdì 19 agosto ad Alassio, in piazza Partigiani, a partire dalle 20.45 in occasione della serata dedicata alle eccellenze dello sport organizzata dalla consigliera comunale Roberta Zucchinetti.

L 'iniziativa benefica è promossa da Gigi Ciccione, amministratore della pagina del gruppo Facebook Alassiowood, e consisterà nel raccogliere all' interno di un'urna trasparente le offerte spontanee dei donatori. A fine serata verranno contabilizzate e poi trasferite interamente a mezzo bonifico bancario al sindaco di Villanova Pietro Balestra, che devolverà a coloro che sono stati danneggiati dal grave evento di alcuni giorni fa.

“Ringrazio fin d’ora il comune di Alassio e la consigliera con delega allo Sport Zucchinetti per aver aderito e accolto la nostra iniziativa – commenta Ciccione -. Speriamo di raccogliere una cifra significativa da devolvere a questa importante causa, per questo invitiamo tutti a essere presenti venerdì 19 agosto dalle 20.45”, conclude.