"Una vita per la fotografia", via il 17 agosto alla mostra a Finalborgo di Roberto Vescovo

E’ una mostra personale che profuma di evento. Perchè il protagonista è lui, Roberto Vescovo, fotografo degli anni d’oro di Finale e del suo turismo, quindi i Sessanta e i Settanta (del Novecento). Quando lui, che aveva imparato da suo padre, che purtroppo se n’è andato troppo presto, girava con la macchina intorno al collo pronto a scattare immagini.

Ora la rassegna va avanti. Perchè lui parla così, per definire quello che si propone la mostra: "Sono orgoglioso di aver raggiunto quello che sento di definire Transfotografia, un nuovo linguaggio al di là della scrittura della luce".

Il titolo della personale è: "Una vita per la fotografia". E così è. Lui è nato e cresciuto con la macchina fotografica in mano ed è stato un antesignano del mestiere.

L’organizzazione, nell’Oratorio dei Disciplinanti del complesso di Santa Caterina a Finalborgo, è dell’Associazione Cento Fiori Eventi. Lo sponsor è Fabrizio Fasciolo titolare storico di locali storici della Finale by night di una volta.

Il critico d’arte Armando D’Amaro sottolinea: "Finale omaggia Vescovo, profeta anche in patria. Lui rifugge la quotidianità trasformandola in una realtà altra, immaginaria, metafisica, Partendo dal visibile (chi osserva le sue opere riuscirà comunque a scoprire, tra accostamenti di forme e colori per analogia o contrasto, i non del tutto dissimulati elementi iconografici originali) riesce a dar forma e forza all’interiorità in un mondo esteticamente fantastico. Nelle sue immagini anche la figura umana viene trasfigurata da trame che distraggono l’osservatore e lo conducono altrove: infrangendo le regole, trascende la fisicità apparene del soggetto per evocare altre suggestioni con risultati sorprendenti".

D’Amaro definisce 'febbrile' la ricerca di Roberto Vescovo e definisce 'illusioni ottiche artisticamente costruite quelle ci propone l’autore.

La mostra di Roberto, definito 'inquieto testimone dei nostri altrettanto perturbati tempi', partirà il 17 agosto e finirà il 31. Sarà aperta dalle 17 alle 23 da martedì alla domenica nel complesso di Santa Caterina a Finalborgo.